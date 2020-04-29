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В Сеть утекли данные о 12 млн заемщиков микрокредитных организаций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В интернете оказались персональные данные 12 млн граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовые организации. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает РБК.

Известно, что данные были выставлены на продажу в конце марта на одном из специализированных сайтов. Информация о клиентах, которые обращались за кредитами, датируется 2017–2019 годами. По сообщениям продавца этой базы, у него в распоряжении 12 млн записей с номерами паспортов, телефонов, регионами проживания, сведениями об электронных кошельках заемщиков и суммы займов. Бесплатный пробник содержит в себе 1,8 тыс. строк.

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В большинстве случаев в качестве реферальной ссылки, которая привела человека в МФО, фигурирует финансовый маркетплейс «Юником24». В данной организации подтвердили, что идентификационный код, привязанный к клиентам, принадлежит их партнеру.

«Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — заявили там журналистам.

В пробной части базы две трети человек — пользователи «Юником24». «Такое различие позволяет предполагать, что утечка произошла непосредственно из МФО, где консолидируется вся информация», — сообщили в маркетплейсе.

«Наиболее вероятно, что она [база данных] была получена либо путем взлома этого сервера, либо из резервной копии базы, случайно попавшей в руки злоумышленников или украденной инсайдером», — считает основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

В начале февраля в интернете оказалась база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов. Данные находились в свободном доступе всего несколько дней.

В том же месяце стало известно об утечке базы компании Estee Lauder. В итоге, были обнародованы более 440 млн записей покупателей косметической продукции и различных внутренних документов.

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