Сеть отелей Marriott объявила об утечке данных 5,2 млн гостей

Американская гостиничная сеть Marriott International 31 марта сообщила об утечке данных 5,2 млн своих постояльцев из-за несанкционированного доступа через аккаунт двух сотрудников компании.

«В конце февраля 2020 года компания обнаружила, что доступ к неожиданному объему информации о гостях мог быть получен через пароли двух сотрудников на объекте, работающем по франшизе... На данный момент компания полагает, что... это затронуло информацию о примерно 5,2 миллиона клиентов», — рассказал директор по связям с общественностью Брендан Макманус.

Отмечается, что незаконная деятельность по публикации личных данных началась еще в январе 2020 года. После обнаружения утечки в компании заявили об отключении вредоносных аккаунтов сотрудников. На данный момент Marriott совместно с органами безопасности начали внутреннее расследование, а также был создан специальный веб-ресурс для дополнительного информирования клиентов сети.

В Marriott уточнили, что речь идет об утечке имен и фамилий, данных паспортов, дат рождения, предпочтений, данных о состоянии счетов по программам лояльности постояльцев отелей по всему миру.

В компании отметили, что общие издержки, связанные с этим инцидентом, не будут значительными. В настоящий момент проводится оценка суммы компенсационных выплат клиентам.

Международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International является одной из ведущих компаний в своей отрасли. В ее подчинении находятся более 7300 гостиниц под 30 брендами в более 120 странах мира. В России Marriott является владельцем 29 объектов в 13 регионах, тем самым занимая первое место в рейтинге крупнейших отельных сетей страны.

Ранее аналитик рассказал о возможном росте утечек данных из-за «удаленки» из-за распространения коронавируса.