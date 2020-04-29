Роскомнадзор запросит компанию «Юником24» о возможной утечке данных

Роскомнадзор отправит компании «Юником24» запрос о возможной утечке персональных данных россиян, пользовавшихся услугами микрофинансовых организаций в 2017–2019 годах, Об этом пишет в среду. 29 апреля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В компанию «Юником24» будет направлен запрос с целью прояснения ситуации. При наличии оснований будут приняты меры, установленные законом», — рассказали в Роскомнадзоре.

Ранее 29 апреля стало известно, что в Сети опубликовали персональные данные 12 млн граждан РФ, обращавшихся за оформлением займов в микрокредитные предприятия. Информация о клиентах была выставлена на продажу в конце марта на одном из специализированных сайтов. По сообщениям продавца этой базы, у него в распоряжении 12 млн записей с номерами паспортов, телефонов, регионами проживания, сведениями об электронных кошельках заемщиков и суммы займов. Бесплатный пробник содержит в себе 1,8 тыс. строк.

В большинстве случаев в качестве реферальной ссылки, которая привела человека в МФО, фигурирует финансовый маркетплейс «Юником24». В данной организации подтвердили, что идентификационный код, привязанный к клиентам, принадлежит их партнеру.