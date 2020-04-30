Россиянам с двойным гражданством разрешили выезжать из страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет россиянам с двойным гражданством или видом на жительство за рубежом выезжать из страны. Документ был опубликован в среду, 29 апреля, на сайте правительства.

Согласно распоряжению, такие жители смогут покинуть территорию РФ лишь однократно. Ранее улететь из страны могли только иностранные граждане.

27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Такое решение правительство приняло по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Исключение составили лишь рейсы, которые вывозят россиян из стран — очагов коронавируса.

При этом 30 апреля в Кремле заявили, что конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет.

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