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Россиянам с двойным гражданством разрешили выезжать из страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет россиянам с двойным гражданством или видом на жительство за рубежом выезжать из страны. Документ был опубликован в среду, 29 апреля, на сайте правительства.

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Согласно распоряжению, такие жители смогут покинуть территорию РФ лишь однократно. Ранее улететь из страны могли только иностранные граждане.

27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Такое решение правительство приняло по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Исключение составили лишь рейсы, которые вывозят россиян из стран — очагов коронавируса.

При этом 30 апреля в Кремле заявили, что конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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