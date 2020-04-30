Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов

Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал информацию о начале продаж авиакомпаниями билетов за рубеж на июнь.

«Мы прогнозируем, что у нас есть всё, что угодно, но четкого понимания нет ни у кого», — ответил Песков на вопрос, можно ли спрогнозировать сроки возобновления международного авиасообщения.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.

24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам не планировать путешествия за границу в этом году. Она отметила, что сроки окончания карантина по коронавирусу никто пока уточнить не может.