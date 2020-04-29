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Туризм
В Ростуризме обсудили выход из карантина

В Ростуризме обсудили выход из карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ростуризм обсудил постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова в среду, 29 апреля.

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«Мы сейчас работаем над планом восстановления отрасли. Мы договорились с Роспотребнадзором, что пишем свое видение выхода, так как знаем, чувствуем рынок, каждый день общаемся с рестораторами и отельерами», — приводит ее слова «Интерфакс».

Догузова отметила, что ведомство учитывает интересы не только бизнеса, но и безопасности туристов.

Согласно одному из вариантов плана по выходу из карантина, с 18 мая должны открыться гостиничные объекты, имеющие медицинские лицензии. Второй этап открытия гостиниц — с 1 июня, третий — с 1 июля.

Позднее в Ростуризме уточнили «Известиям», что озвученные даты — лишь предполагаемые, точной информации на данный момент нет.

24 апреля в Ростуризме сообщили, что убытки в отрасли, связанные с пандемией коронавируса, оцениваются в 300 млрд рублей ежеквартально. В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов.

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