Ростуризм рассказал о возврате денег за неиспользованные туры

Ростуризм выпустил рекомендации для туристов по возврату денежных средств за неиспользованные туры из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 15 апреля.

Отмечается, что правительство распорядилось предоставить туроператорам возможность использовать средства из фонда персональной ответственности (ФПО) для компенсации средств туристам за путевки в страны, в которых введены ограничения из-за эпидемии.

Непосредственное решение об использовании средств ФПО принимает сам туроператор посредством направления соответствующего уведомления в ассоциацию «Турпомощь». Если он не проинформировал об использовании ФПО, то возврат осуществляется из собственных средств в общем порядке.

«Если путешествие должно было совершиться в одну из стран, в которых введены ограничения, в период с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года, турист вправе обратиться к туроператору за возмещением денежных средств за тур из ФПО туроператора. Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта», — сказано в сообщении.

Выплата будет осуществлена в течение 60 рабочих дней после представления туроператором всех необходимых документов. Возврат осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора об оказании услуг — напрямую с туроператором или с турагентом.

«Для возврата денежных средств из средств фонда туроператора туристу или иному заказчику необходимо направить в течение шести месяцев туроператору требование о возврате, а также необходимые документы, предусмотренные правилами», — отмечается в сообщении.

Информация о сроках и порядке подачи требования размещается на сайте соответствующего туроператора, форма требования — на сайте ассоциации «Турпомощь».

Накануне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туры по направлениям внутри страны следует планировать не раньше июля, в Европу— не раньше осени.

Участники рынка прогнозируют «колоссальный отложенный спрос» на туристические поездки после завершения пандемии. Это дает основания полагать, что туриндустрия выживет.