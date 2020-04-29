Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»

Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции. Об этом 29 апреля «РИА Новости» рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?» — приводит его слова телеканал «360».

Чорабатыр подчеркнул, что СМИ неверно поняли слова турецкого министра о том, что после пандемии отельеры усилят санитарные меры. Он уточнил, что речь шла о социальной дистанции. Таким образом, шведский стол и система «все включено» останутся, но видоизменятся, пишет сайт kp.ru.

Глава федерации отельеров Турции добавил, что в первое время необходимые меры будет легко соблюдать, поскольку, как предполагают отели, сразу после пандемии у них будет не так много гостей, пишет «Федеральное агентство новостей».

27 апреля СМИ сообщили, что отели Турции откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц. Отмечалось, что в первую очередь откроются гостиницы, обладающие сертификатом об отсутствии коронавирусной инфекции. Турция рассчитывает начать прием иностранных граждан к концу августа.