Прямой эфир

Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»

0
Фото: Global Look Press/Martin Siepmann/imagebroker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции. Об этом 29 апреля «РИА Новости» рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Оставят без обеда: Турция может отказаться от системы «всё включено»
Отели ищут альтернативные модели работы

«Как они могут быть отменены, если мы еще в прошлом году заключили контракты с турагентствами на продажу именно этих услуг в текущем сезоне?» — приводит его слова телеканал «360».

Чорабатыр подчеркнул, что СМИ неверно поняли слова турецкого министра о том, что после пандемии отельеры усилят санитарные меры. Он уточнил, что речь шла о социальной дистанции. Таким образом, шведский стол и система «все включено» останутся, но видоизменятся, пишет сайт kp.ru.

Глава федерации отельеров Турции добавил, что в первое время необходимые меры будет легко соблюдать, поскольку, как предполагают отели, сразу после пандемии у них будет не так много гостей, пишет «Федеральное агентство новостей».

27 апреля СМИ сообщили, что отели Турции откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц. Отмечалось, что в первую очередь откроются гостиницы, обладающие сертификатом об отсутствии коронавирусной инфекции. Турция рассчитывает начать прием иностранных граждан к концу августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вот зараза: отели Турции приостанавливают работу
Туристический кризис может привести к социальному взрыву
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020