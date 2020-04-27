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Турецкие отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отели Турции откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает газета A haber.

«Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отельеров, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно нововведениям, системы питания «шведский стол» больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню», — говорится в публикации.

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По данным издания, в первую очередь откроются гостиницы, обладающие сертификатом об отсутствии коронавирусной инфекции.

«Мы готовимся к запуску внутреннего туризма уже к 15 мая. Думаю, что наиболее популярными объектами размещения будут апартаменты и бутик-отели. Стоит отметить, что цены на размещение могут вырасти», — заявил мэр города Ула Исмаил Аккай.

Отмечается, что Турция рассчитывает начать прием иностранных граждан к концу августа.

18 апреля министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что в конце мая планируется открыть туристическую инфраструктуру для внутреннего туризма, так как число заболеваний коронавирусной инфекцией снижается.

Восстановление иностранного турпотока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом быстро улучшается. Следом идут страны Центральной Европы и некоторые североевропейские государства. Для них границы могут открыться в середине июня. В отношении России и Великобритании, где распространение инфекции началось позже, пока сохраняется неопределенность.

По данным Worldometer на 27 апреля, в Турции зарегистрировано более 110 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 2 805 летальные.

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