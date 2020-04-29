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Авиакомпания S7 отменила вывозной рейс из Вьетнама

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Авиакомпания S7 объявила об отмене вывозного рейса Камрань (Вьетнам) — Владивосток из-за отсутствия списка пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика 29 апреля.

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«S7 Airlines вынуждена отменить вывозной рейс Камрань — Владивосток, запланированный на 30 апреля. Минкомсвязи пока не удалось сформировать список пассажиров на данный рейс», — приводит ТАСС сообщение авиакомпании

Информацию подтвердили в генконсульстве РФ в Хошимине. Там отметили, что речь идет о рейсе №6292, решение об отмене было принято оперативный штабом. Информации о новой дате пока нет, пишет «РИА Новости».

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой. С начала апреля в РФ вернулись более 170 тыс. человек, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

4 апреля правительство РФ утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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