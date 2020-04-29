Сокращенный график курсирования «Сапсанов» продлен до 10 мая

Сокращенная периодичность курсирования высокоскоростных поездов «Сапсан» продлена до 10 мая. Об этом сообщается на сайте ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в среду, 29 апреля.

Такие меры приняты в связи со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

В период с 1 по 10 мая по маршруту Москва — Санкт-Петербург ежедневно будут осуществляться рейсы «Сапсана» по четыре пары поездов (восемь рейсов) утром и вечером, а 30 апреля и 11 мая число рейсов будет увеличено до 14 в день (семь пар).

Билеты на отмененные рейсы пассажиры смогут вернуть в течение полугода без взимания дополнительных сборов. Пассажиры, которые планировали поездку до 1 июня текущего года, но вынужденные отменить ее из-за распространения коронавирусной инфекции, также могут вернуть билеты.

С 23 апреля при покупке билетов на поезда пассажиры обязаны указывать контактные данные: номер телефона или адрес электронной почты. Это делается для того, чтобы они могли получить уведомления в случае возможных изменениях в графике движения поезда, пишет «Газета.ру».

17 апреля сообщалось, что РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с коронавирусной инфекцией отменят 129 ранее назначенных на лето и майские праздники 2020 года дополнительных поездов. 15 апреля компания зафиксировала падение пассажиропотока на 80% из-за коронавируса.