РЖД отменит назначенные на май и лето 129 доппоездов из-за коронавируса

«Российские железные дороги» (РЖД) из-за падения пассажиропотока в связи с коронавирусной инфекцией отменят 129 ранее назначенных на лето и майские праздники дополнительных поездов. Это следует из опубликованного в пятницу, 17 апреля, сообщения компании.

«В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки холдинг РЖД временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники», — говорится в публикации.

15 апреля РЖД зафиксировала падение пассажиропотока на 80% из-за коронавируса. В связи с этим РЖД временно закрыла маршруты в другие страны, а также скорректировала график курсирования поездов внутри России: альтернативные маршруты были отменены, оставшиеся — сокращены в соответствии с падением спроса.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

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