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РЖД отменит назначенные на май и лето 129 доппоездов из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Российские железные дороги» (РЖД) из-за падения пассажиропотока в связи с коронавирусной инфекцией отменят 129 ранее назначенных на лето и майские праздники дополнительных поездов. Это следует из опубликованного в пятницу, 17 апреля, сообщения компании.

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«В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки холдинг РЖД временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники», — говорится в публикации.

15 апреля РЖД зафиксировала падение пассажиропотока на 80% из-за коронавируса. В связи с этим РЖД временно закрыла маршруты в другие страны, а также скорректировала график курсирования поездов внутри России: альтернативные маршруты были отменены, оставшиеся — сокращены в соответствии с падением спроса.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания COVID-19, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человек вылечились, 273 пациента скончались.

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