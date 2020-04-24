Прямой эфир
Сюжет:

В ГИБДД рассказали о правилах поездок между регионами в период пандемии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При планировании поездок между регионами в условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции необходимо следить за оперативной информацией и иметь при себе все необходимые документы, сказано на сайте ГИБДД России в пятницу, 24 апреля.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

В Госавтоинспекции отметили, что в большинстве регионов нет ограничений на проезд транзитного транспорта.

Все ограничения вводятся руководством субъектов, что необходимо учитывать при планировании поездки. Для этого рекомендовано изучить информацию на официальных сайтах региональных властей, на которых также публикуются схемы проезда или объезда транзитного транспорта.

«Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. — в зависимости от ситуации). Если есть возможность — справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса», — сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что все поездки следует планировать только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать, то следует соблюдать самоизоляцию.

13 апреля сообщалось, что Госавтоинспекция России временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, ГИБДД из-за коронавируса стала обменивать водительские удостоверения и регистрировать автомобили в особом порядке. Также Госавтоинспекция начала выносить решения по нарушениям ПДД без посещения подразделений на фоне пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москву из-за нарушения самоизоляции не пустили более 12 тыс. водителей
В России изменится система подсчета количества ДТП

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020