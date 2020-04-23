Вьетнам снимает карантин из-за долгого отсутствия случаев заражения COVID-19

Во Вьетнаме начали снимать введенные из-за распространения коронавируса ограничения, так как в стране уже на протяжении недели не было выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщают в четверг, 23 апреля, вьетнамские СМИ.

Премьер-министр страны Нгуен Суан Фукан на встрече национального комитета по предотвращению распространения COVID-19 в среду, 22 апреля, отметил, что снятие некоторых ограничений — это не повод расслабляться.

«Ослабление социального разрыва (ограничений. — Ред.), сегодня вечером — это не повод, чтобы проложить дорогу празднованию», — цитирует его портал Xahoi.

Издание Ha Noi Moi со ссылкой на департамент здравоохранения Ханоя в свою очередь отмечает, что вспышки заболевания в стране находятся под контролем. Сообщается, что, несмотря на то, что в большинстве городов страны снимаются карантинные ограничения, в том числе открываются рестораны и некоторые школы, граждане должны продолжать соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Некоторые виды деятельности в стране по-прежнему остаются под запретом, в частности проведение фестивалей и спортивных мероприятий. Также пока к работе не будут возвращаться ночные клубы, караоке, цветочные, магазины, зоопарки и другое.

В супермаркетах гражданам страны необходимо продолжать соблюдать правила социального дистанцирования.

При этом до 30 апреля полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые власти объявили районами с высокой степенью риска.

По данным статистического портала Worldometer, во Вьетнаме с момента распространения коронавирусной инфекции было зафиксировано 268 случаев заражения, 224 пациента уже выздоровели. Ни одного летального случая в результате заражения в стране не зафиксировано.