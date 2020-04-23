Число зараженных коронавирусом в космической сфере достигло 71

71 работник ракетно-космической отрасли заразился коронавирусом. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По состоянию на утро 23 апреля, также известно о шестерых выздоровевших и двух умерших, написал он в Twitter.

19 апреля Рогозин сообщил, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.

17 апреля в сфере было 42 инфицированных сотрудника и двое умерших. Им было 62 и 68 лет. Также один сотрудник скончался от двухсторонней пневмонии, но его диагноз не был подтвержден.

По данным на 23 апреля, в России 62 773 заболевших, из них 4774 — за последние сутки. 555 человек умерли с начала эпидемии.

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