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Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение

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Росавиация с 00:00 часов 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Такое решение правительство приняло по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Исключение составят лишь рейсы, которые вывозят россиян из стран-очагов коронавируса.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны РФ, «Аэрофлота» и «России».

Также правительство РФ поручило Минтрансу и Росавиации организовывать с 26 марта досмотр всех граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, в аэропортах.

По данным на 25 марта, которые предоставила Ассоциация туроператоров РФ, сейчас за рубежом находится около 45 тыс. туристов из России.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за эпидемии COVID-19.

По состоянию на 26 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хэштегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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