Попова предупредила авиапассажиров о ношении масок после пандемии

После снятия ограничений на авиасообщение пассажирам всё равно придется носить маски и перчатки в качестве профилактики. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 27 апреля.

«Абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета — бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ведомства полагает, что такие же рекомендации применимы и к другим видам транспорта. В отношении предприятий общественного питания также будет действовать ряд правил для обеспечения повышенного режима защиты, в том числе социальная дистанция, ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекция и обеззараживание.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия ежедневно потребляет более 12 млн медицинских масок. В стране в сутки производится более 8 млн штук, также около 4 млн идет из расчета импорта из Китая.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

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