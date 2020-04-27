Прямой эфир
Сюжет:

Попова предупредила авиапассажиров о ношении масок после пандемии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После снятия ограничений на авиасообщение пассажирам всё равно придется носить маски и перчатки в качестве профилактики. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 27 апреля.

Повязаны одной целью: ателье во всех регионах переключают на производство масок
Минпромторг разослал главам субъектов соответствующие рекомендации

«Абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета — бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Глава ведомства полагает, что такие же рекомендации применимы и к другим видам транспорта. В отношении предприятий общественного питания также будет действовать ряд правил для обеспечения повышенного режима защиты, в том числе социальная дистанция, ношение средств индивидуальной защиты, дезинфекция и обеззараживание.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия ежедневно потребляет более 12 млн медицинских масок. В стране в сутки производится более 8 млн штук, также около 4 млн идет из расчета импорта из Китая.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии ввели штраф до €5 тыс. за отсутствие защитных масок
Полиция в Хабаровском крае начала контролировать ношение масок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020