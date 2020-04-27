В Германии ввели штраф до €5 тыс. за отсутствие защитных масок

На территории 15 из 16 федеральных земель Германии с 27 апреля введено обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте. За несоблюдение данного правила будет взиматься штраф до €5 тыс.

Необходимость носить защитные маски распространяется на такие регионы, как Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Мекленбург ― Передняя Померания, Бремен, Саар, Саксония, Тюрингия, Северный Рейн ― Вестфалия, Рейнланд ― Пфальц, Саксония ― Анхальт, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в германской земле Шлезвиг ― Гольштейн это обязательство вступит в силу 29 апреля. Также подчеркивается, что в качестве альтернативы медицинским маскам могут быть использованы различные шарфы и платки, которые закрывают область носа и рта.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП на 6,3% в 2020 году по сравнению годом ранее из-за последствий пандемии коронавируса. Ожидалось, что федеральное и региональное правительство примут решение 6 мая, будут ли дальнейшие шаги по смягчению ограничительных мер в стране.

По последним данным портала Worldometer, в ФРГ зафиксировано свыше 157,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом скончались 5 976 пациентов, а выздоровели ― 114,5 тыс.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 207,3 тыс. человек, вылечились — 884,5 тыс.