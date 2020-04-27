Правительство ФРГ ожидает падение ВВП страны на 6,3% из-за пандемии

Правительство ФРГ ожидает снижения национального ВВП на 6,3% в 2020 году по сравнению годом ранее из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на прогноз кабмина, который будет рассмотрен 29 апреля, сообщает газета Suddeutsche Zeitung в понедельник, 27 апреля.

Согласно весеннему прогнозу, самая низкая точка экономического спада уже достигнута. Эксперты предполагают, что экономический рост стабилизируется на низком уровне в мае и значительно ускорится во второй половине года. Тем не менее, прогноз является более неопределенным, чем в обычные годы, так как всё зависит от смягчения ограничительных мер или их ужесточения.

Ожидается, что федеральное и региональное правительство примут решение 6 мая, будут ли дальнейшие шаги по смягчению ограничительных мер в стране. Обязательным условием для дальнейшего ослабления мер по борьбе с коронавирусом является то, чтобы они не вызвали новую волну инфекции.

По информации издания, это самое значительное падение ВВП со времени основания республики. Власти рассчитывают на то, что во второй половине 2020 года и в следующем году ситуация будет постепенно выравниваться, так что уже в 2021 году удастся достичь экономического уровня до влияния пандемии. При этом правительство ожидает волны банкротств, а также около 3 млн безработных в результате кризиса.

23 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса стала серьезнейшим вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики.

По последним данным портала Worldometer, в Германии зафиксировано более 157,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом более 5,9 тыс. человек скончались, еще 112 тыс. пациентов выздоровели.