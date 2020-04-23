Полиция в Хабаровском крае начала контролировать ношение масок

В Хабаровском крае с 23 апреля полиция начали контролировать соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Об этом замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону Олег Бородин сообщил на заседании краевого оперштаба.

«С сегодняшнего мы приступили к контролю за исполнением постановления о соблюдении масочного режима в местах массового пребывания граждан. За его несоблюдение предусмотрена административная ответственность», – цитирует Бородина ИА «Хабаровский край сегодня».

По его словам, с начала действия режима самоизоляции удалось пресечь 443 административных правонарушения. В основном нарушения происходят по ст. КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Кроме того, отметил Бородин, применяются ст. «Неповиновение законному распоряжению должностного лица», «Неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и другие.

Замначальника полиции также отметил спад зарегистрированных преступлений. Вместе с тем возросло количество жалоб на шумных соседей.

Усиленный масочный режим начал действовать в крае с 22 апреля. Теперь жителям региона нельзя заходить в общественный транспорт, включая такси, в аптеки, аптечные пункты, магазины, здания государственных органов власти, администраций без средств индивидуальной защиты.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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