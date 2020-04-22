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Мантуров назвал количество потребляемых ежедневно масок по стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия в условиях пандемии коронавируса потребляет более 12 млн медицинских масок ежедневно. Об этом в среду, 22 апреля, заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

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«Мы вышли в общем объеме производства на более 8 млн в сутки... Плюс завозится импортных масок из Китая — это еще примерно 4–4,5 млн в сутки — по линии Минпромторга и других коммерческих организаций», — приводит его слова «РИА Новости».

О дефиците масок и антисептиков сообщалось 18 марта. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, а «сейчас все требуют десятки и сотни миллионов».

По состоянию на 22 апреля в России с начала пандемии подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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