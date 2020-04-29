Путин призвал не допустить дефицит топлива на внутреннем рынке

Президент России Владимир Путин уверен, что допускать дефицит топлива на внутреннем рынке страны нельзя. Такое заявление глава государства сделал на совещании по вопросам развития энергетики в среду, 29 апреля.

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — сказал он.

По словам российского лидера, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике, «значимые для российских регионов, предприятий реального сектора», несмотря на системные потрясения в мировой и отечественной экономике.

Путин указал участникам встречи на важность долгосрочной устойчивости — от добычи до производства, всего топливно-энергетического комплекса страны.Также президент выразил желание услышать мнение российских нефтяников о тенденциях на рынках энергоресурсов, их оценки и прогнозы дальнейшего развития ситуации.

О том, что президент в режиме видеоконференц-связи проведет совещание о ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), ранее в среду сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что в ходе встречи российский лидер намерен обсудить с ее участниками проблемы отрасли, вызванные неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на нефть.

Песков также анонсировал на среду совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности. Оно также должно пройти по видеосвязи.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Однако вслед за этим произошел очередной крупный обвал цен на сырье. Так, 20 апреля стоимость нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. За WTI начала падать и цена североморской смеси марки Brent. Ее котировки также ушли вниз и впервые с 11 декабря 1999 года цена опустились ниже $16 за баррель. Позже марке удалось отыграть эти потери.

В Кремле, в свою очередь, 21 апреля прокомментировали данное падение стоимости сырья. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не придавать «какую-то апокалипсическую окраску» обвалу цен на нефть. Он назвал это спекулятивным моментом.

Позднее, 26 апреля, свой прогноз по стоимости нефти представил министр энергетики России Александр Новак. Он убежден, что мировая экономика будет расти и цены на углеводороды пойдут вверх во втором полугодии.