Прямой эфир
Экономика
Новак заявил о сокращении Россией нефтедобычи на 10% в рамках ОПЕК+
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый май в Ленобласти
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пропускной режим в Москве продлили до 11 мая
Армия
Призывников протестируют на COVID-19 перед отправкой в войска
Общество
Вывозной рейс в Россию с Мальдив и Шри-Ланки вылетел из Мале
Спорт
Шойгу поздравил ЦСКА с 97-летием со дня основания клуба
Сюжет:

Путин призвал не допустить дефицит топлива на внутреннем рынке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин уверен, что допускать дефицит топлива на внутреннем рынке страны нельзя. Такое заявление глава государства сделал на совещании по вопросам развития энергетики в среду, 29 апреля.

Нефтью едины: чего ждать от решений о сокращении добычи
Страны ОПЕК+ и G20 по итогам двухдневных переговоров достигли принципиальных договоренностей

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», — сказал он.

По словам российского лидера, нужно продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике, «значимые для российских регионов, предприятий реального сектора», несмотря на системные потрясения в мировой и отечественной экономике.

Путин указал участникам встречи на важность долгосрочной устойчивости — от добычи до производства, всего топливно-энергетического комплекса страны.Также президент выразил желание услышать мнение российских нефтяников о тенденциях на рынках энергоресурсов, их оценки и прогнозы дальнейшего развития ситуации.

О том, что президент в режиме видеоконференц-связи проведет совещание о ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), ранее в среду сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что в ходе встречи российский лидер намерен обсудить с ее участниками проблемы отрасли, вызванные неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на нефть.

Песков также анонсировал на среду совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности. Оно также должно пройти по видеосвязи.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Однако вслед за этим произошел очередной крупный обвал цен на сырье. Так, 20 апреля стоимость нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. За WTI начала падать и цена североморской смеси марки Brent. Ее котировки также ушли вниз и впервые с 11 декабря 1999 года цена опустились ниже $16 за баррель. Позже марке удалось отыграть эти потери.

В Кремле, в свою очередь, 21 апреля прокомментировали данное падение стоимости сырья. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не придавать «какую-то апокалипсическую окраску» обвалу цен на нефть. Он назвал это спекулятивным моментом.

Позднее, 26 апреля, свой прогноз по стоимости нефти представил министр энергетики России Александр Новак. Он убежден, что мировая экономика будет расти и цены на углеводороды пойдут вверх во втором полугодии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
Минэнерго заявило об отсутствии влияния пандемии на строительство крупных проектов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020