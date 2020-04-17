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Минэнерго заявило об отсутствии влияния пандемии на строительство крупных проектов

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Министерство энергетики России не ожидает отмены крупных строек в электроэнергетике из-за пандемии коронавируса, сообщил в пятницу, 17 апреля, в ходе онлайн-конференции фонда «Росконгресс» замглавы министерства Евгений Грабчак. Трансляция велась на Youtube-канале фонда.

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«Крупные проекты срезаться не будут, инвестиции будут идти. Снижения экономической активности не подразумевается», — сказал Грабчак, пояснив, что речь идет о проектах энергоинфраструктуры БАМ-Транссиб, Дальнего Востока и Крыма.

Представитель Минэнерго также отметил, что ведомство ожидает пика снижения платежей потребителей энергокомпаниям в летние месяцы.

По словам Грабчака, Минэнерго готово пойти на встречу энергокомпаниям и перенести сроки запуска объектов модернизации ТЭС в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), если возникнет такая необходимость.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности поддержки строительства в условиях распространения коронавируса. По его словам, уже подписан ряд соответствующих постановлений. Он подчеркнул, что недавний переход на новую финансовую схему с использованием эскроу-счетов полностью изменил схему работы сферы, а ситуация с вирусом привела к новым рискам.

По состоянию на 17 апреля, в России подтвердились 32 008 случаев заболевания, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человека вылечились. 273 пациента скончались.

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