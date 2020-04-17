Построить на паузу: четверть девелоперов остановила работу из-за COVID

Четверть девелоперов заморозила строительство в связи с коронавирусом. Это следует из опроса Института развития строительной отрасли, проведенного совместно с «‎Деловой Россией»‎ (документ есть у «Известий») . Вместе с тем компании пожаловались на недостаток кадров и стройматериалов, падение спроса, а также на приостановку рассмотрения ипотечных заявок банками. Способ решения этих проблем предложил властям Общероссийский народный фронт, организация направила письмо в аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина (с копией ознакомились «Известия») . Если карантин продолжится и летом, разориться может до 50% строительных компаний, уверены эксперты .

Строительный спад

Планирует паузу в связи с пандемией уже каждый пятый девелопер . 16,7% остановивших строительство фирм входят в топ-30 российских компаний, в то время как 9,1% выступают клиентами банка ДОМ.РФ, говорится в исследовании.

В банке Дом.РФ «Известиям» не уточнили, сколько их клиентов-застройщиков остановили работы. Однако вице-президент организации Анна Авдокушина заявила, что просрочек по кредитам проектного финансирования сегодня не наблюдается.

Почти 60% опрошенных зафиксировали приостановку подрядчиками отдельных видов работ, а каждый пятый заявил о росте цен на их услуги . Половина фирм уже начала отставать от плана строительства, а существенные сложности в реализации проекта — отклонение более чем на треть — отметило 12% компаний.

ltd Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Больше 50% застройщиков пожаловались на недостаток кадров, для трети из них ситуация стала критической, говорится в исследовании. Ухудшилась также обеспеченность стройплощадок материалами и оборудованием — об этом заявило 65% опрошенных . Почти все фирмы ждут в дальнейшем повышения цен на импорт таких значимых позиций, как лифты, машины и фасадные системы, а 70% прогнозируют прекращение поставок.

Из-за ограничений на передвижение граждан резко упал спрос на недвижимость: россияне отложили покупки квартир в новостройках . Снижение числа обращений клиентов более чем на 10% отметили 54,5% девелоперов, а каждый десятый из них и вовсе остановил продажи.

Более того, доступ девелоперов к деньгам дольщиков ограничила приостановка работы МФЦ — основного канала взаимодействия граждан с Росреестром по вопросам регистрации ДДУ и договоров ипотеки. «‎Известия» направили запросы в правительство и Минэкономразвития.

Столкнулись застройщики со сложностями и в сфере кредитования. Факты приостановки банковского финансирования отметили 11,4% участников опроса , в том числе случаи, имевшие значительное влияние — 5%. Кроме того, некоторые кредитные организации приостановили рассмотрение заявок на ипотеку — такое встречалось в Сбербанке и ВТБ, говорится в опросе. Впрочем, в пресс-службе ВТБ «Известиям» сообщили, что не прекращали работу с заявками и принимают решения дистанционно. В Сбербанке оперативно не ответили.

В опросе приняли участие 220 строительных компаний из 57 регионов России.

Способ спастись

Строительная отрасль действительно находится в непростой ситуации, и статистика «Деловой России» показывает объективную картину, сообщил «Известиям» президент ГК «Основа» Александр Ручьев . Под угрозой уже оказалось выполнение плана на 2020 год по национальному проекту «Жилье и городская среда», подчеркнул генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Такие проблемы требуют государственного вмешательства, уверен генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева направила в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина письмо с предложениями о мерах поддержки отрасли (копия есть у «Известий»). В частности, предлагается предоставить льготное проектное финансирование для новостроек, которые возводятся за счет средств дольщиков, а также выкуп жилья с дисконтом в таких проектах Фондом защиты дольщиков . Предполагается, что у девелоперов будет возможность обратного выкупа в течение полугода, после чего фонд сможет распорядиться площадями по своему усмотрению.

дев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснил Николай Алексеенко, сейчас по старой схеме, то есть на деньги дольщиков, работают более 2,1 тыс. девелоперов (они строят свыше 3,5 тыс. объектов общей площадью более 60 млн кв. м). Во время самоизоляции продажи существенно снизились, то есть компании потеряли источник средств для продолжения работ. Проекты именно этих девелоперов в первую очередь рискуют превратиться в новые долгострои , добавил эксперт.

Кроме того, в числе самых действенных мер, которые могли бы поддержать отрасль — скорейший запуск остановленных строек, считает Александр Ручьев . По мнению вице-президента по развитию ГК «Гранель» Андрея Цвета, также необходимо субсидирование ипотечных ставок для населения и по проектному финансированию — до уровня ставки ЦБ РФ (6%).

По возможности нужно упростить получение кредитов под строительство, считает владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Серьезной поддержкой может стать получение беспроцентных займов или ссуд с пониженной ставкой, отметил он. В Минстрое и аппарате Марата Хуснуллина не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Президент Владимир Путин на совещании в четверг объявил новые меры поддержки строительной отрасли. Так, он предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%, докапитализировать Фонд помощи обманутым дольщикам на 30 млрд рублей, дать госкорпорации Дом.РФ гарантию на кредит до 50 млрд рублей, а также расширить программу расселения аварийного жилья. Глава государства подчеркнул, что реализация масштабных инфраструктурных проектов продолжится.

Подсчет убытков

Простой строек принесет порядка 60 млрд рублей ущерба уже к маю , оценил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Однако в целом для отрасли это не критичная сумма: совокупный объем рынка составляет более 5 трлн рублей, и такие потери сопоставимы с убытками от зимних каникул , отметил эксперт.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе (от года до трех лет) спрос на новостройки может сократиться до 20% — из-за падения реальных доходов и демографических проблем. Влияние коронавируса на горизонте года вряд ли превысит 10%, и такое количество непроданных метров рынок вполне сможет переварить позднее. Образуется отложенный спрос , прогнозирует эксперт.

У властей нет полного понимания, насколько серьезно положение, считает председатель комитета по строительству «Деловой России» Владимир Кошелев . По его словам, объявленные мероприятия — это меры, которые можно применять в условиях локального небольшого кризиса. Чтобы действительно реабилитировать строительную отрасль, ставка по льготной ипотеке должна быть не выше 2% , а кроме того, компаниям нужна отсрочка по налогам. Пока же ситуация подталкивает игроков рынка к преждевременному банкротству — если карантин продолжится и летом, разориться может до 50% компаний.

дев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Правительству следует обратить внимание на компенсации рабочим, которых застройщики могут оставить без оплаты труда на время простоя, предложил Валерий Емельянов. Главное, что власти могут сделать для застройщиков, — как можно скорее вернуть платежеспособный спрос, подняв доходы населения и подкрепив их доступной ипотекой.