Чтобы не сговорились: кабмин введёт новые санкции против девелоперов

Законопроекты по борьбе с картельными сговорами при госзакупках практически готовы, и в ближайшее время их нужно внести в Госдуму. Об этом заявил глава правительства в рамках совещания о расходах федерального бюджета на ближайшие три года в части жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства. По мнению Дмитрия Медведева, непрозрачные торги наносят прямой ущерб не только бюджетам страны и регионов, но прежде всего — гражданам. Фактически это школы и больницы, жилье и дороги, не построенные в срок. Премьер считает, что за такие действия девелоперов надо лишать права участия в государственных закупках.

Национальный проект «Жильё и городская среда» охватывает всю территорию страны. В него включены четыре подраздела: «Ипотека», «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. На реализацию проекта предусмотрены немалые средства — 1,6 трлн рублей, и за них идет нешуточная борьба. Глава ФАС Игорь Артемьев неоднократно обращал внимание правительства на картельные сговоры в сфере строительства.

— Я давал поручение антимонопольной службе подготовить поправки в законодательство, которые усиливают ответственность за картельный сговор, — сказал Дмитрий Медведев. — Такие действия — прямой ущерб не только для регионов, для федерального бюджета. Это прежде всего ущерб для людей, поскольку срываются торги, идёт давление на заказчиков. Это школы и больницы, дороги, жильё, которые не будут построены в срок. Сколько мы ни обсуждали это с губернаторами, они все бесконечно на эту тему жалуются — что это превратилось в средство манипуляции. Делают заявки, а потом всё срывают. Притом, что мы выделяем очень серьёзные средства на реализацию национальных проектов.

По словам главы правительства, законопроекты уже практически подготовлены. Нужно как можно быстрее направить в Госдуму.

— Поправки в Уголовный кодекс предполагают усиление уголовной ответственности за заключение подобных картельных соглашений, — уточнил премьер. — Будет создан реестр участников подобных картелей, которые лишаются права участвовать в государственных закупках. Причём его нужно сделать таким образом, чтобы там фигурировали не просто компании, которые созданы только для участия в торгах, а чтобы было понятно, о ком, о каких группах участников идёт речь. Надо продумать это. Я имею в виду контроль за реальными бенефициарами таких компаний.

Также на совещании шла речь о развитии рынка жилья в целом. Объём жилого строительства к 2024 году должен вырасти в 1,5 раза: до 120 млн кв. м в год, из которых 80 млн кв. м нового жилья будут приходиться на многоквартирные жилые дома.

— Мы стали строить больше. Понемногу стал снижаться ипотечный процент, хотя, конечно, люди всё равно этим процентом далеко не всегда довольны, — заметил Дмитрий Медведев. — Действует программа по расселению аварийного жилья. До 2025 года необходимо переселить более 530 тыс. человек. Надо использовать и другие инструменты, которые улучшат ситуацию с жильём, в том числе поддержать индивидуальное жилищное строительство, развивать рынок долгосрочной аренды, о чём мы давно говорим, помогать через льготную ипотеку молодым семьям.

Кроме того, в бюджете должны быть предусмотрены средства на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Чтобы регионам было проще найти деньги на полную или частичную замену изношенного оборудования, дополнительную поддержку им решено оказать за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. С этого года возобновлена программа поддержки обновления систем тепло- и водоснабжения, её распространили на города с населением до 500 тыс. жителей. Также, по мнению премьера, в бюджете нужно планировать достаточные средства на благоустройство городской среды.