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Новак дал прогноз по спросу на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.

«Большинство экспертов сходятся во мнении, что мы имеем пик снижения спроса. <…> Нужно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что понятно, что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса и хотелось бы (этого) избежать. Все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 26 апреля.

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Министр призвал не «относиться слишком серьезно» к падению фьючерсов на нефть WTI, назвав происходящее бумажной торговлей. Ожидать в дальнейшем низких цен на сырье также не стоит.

«Это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по бросовой цене. Это особая ситуация, она никакого отношения не имеет к реальному рынку нефти», — объяснил он.

По мнению президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова, рынок будет сбалансирован в течение 2020-го – первой половины 2021 года. Сложившийся кризис он назвал «идеальным штормом», отметив, что спрос на нефть еще никогда не падал так низко.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Вслед за WTI в течение нескольких дней наблюдались ценовые колебания у нефти Brent. В частности, стоимость данной марки впервые с 11 декабря 1999 года опускалась ниже $16 за баррель. Позже удалось отыграть эти потери, и по состоянию на 24 апреля (15:45) она торгуется по $21,75.

23 апреля в Минэкономразвития зафиксировали снижение внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта. Причиной тому в ведомстве назвали ограничения, введенные странами на фоне пандемии коронавируса.

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