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В Кремле заявили о возможностях страны прожить при низких ценах на нефть

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Фото: Depositphotos
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Россия сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о тратах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 26 апреля.

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«Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности. Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов», — сказал он.

По словам Пескова, команда президента и его администрации слаженно работает в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Сам нынешний кризис представитель Кремля назвал «беспрецедентным», отметив, что поэтому сейчас нельзя делать экономические прогнозы на год или два вперед. «Вызовы поступают каждый день, каждый час. Нужно их регулировать в ручном режиме», — заключил он.

Кроме того, пресс-секретарь анонсировал новое выступление российского лидера Владимира Путина по ситуации с COVID-19 на следующей неделе.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин призывал не скупиться на трату средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он считает, что «спокойно сможет» пережить, если израсходовать более половины из них.

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов назвал нынешний кризис «идеальным штормом». Топ-менеджер признался, что «пережил череду кризисов», но «такого, как сегодня, не было».

В Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных ресурсов ФНБ при ценах на нефть марки Urals в $15 за баррель хватит на два года. Если она подорожает до $30 за баррель, денег фонда хватит на шесть лет.

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