Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть. Об этом заявил президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

«Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны. <…> Для цены на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» в эфире телеканала «Россия-1».

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется. По его прогнозу, рынок будет сбалансирован «в течение 2020-го — первой половины 2021 года».

«Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции, снятие ограничений, как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках», — добавил Алекперов.

При этом «Лукойл» сможет комфортно работать и при низких ценах на нефть, если будет потребление, заверил он.

«Режим налоговый, который сегодня есть на территории нашей страны, он защищает инвесторов, особенно в углеводороды, от низкой цены. Мы будем конкурентны при самых низких ценах», — объяснил он.

Сложившийся кризис Алекперов назвал «идеальным штормом». Он признался, что «пережил череду кризисов», но «такого, как сегодня, не было, когда так резко упал спрос, особенно спрос на наш продукт».

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Вслед за WTI в течение нескольких дней наблюдались ценовые колебания у нефти Brent. В частности, стоимость данной марки впервые с 11 декабря 1999 года опускалась ниже $16 за баррель. Позже удалось отыграть эти потери, и по состоянию на 24 апреля (15:45) она торгуется по $21,75.

23 апреля в Минэкономразвития зафиксировали снижение внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта. Причиной тому в ведомстве назвали ограничения, введенные странами на фоне пандемии коронавируса.