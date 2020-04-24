Набиуллина оценила ситуацию с волатильностью на нефтяном рынке

Проблемы со спросом будут сдерживать цены на нефть даже при абсолютном исполнении сделки ОПЕК+. Такую точку зрения в пятницу, 24 апреля, выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время онлайн-брифинга.

«Мы заложили в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в текущем году. Предполагаем их медленное повышение в среднем с $15 во II квартале до $25 в IV квартале. Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса. Это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях 100% выполнения новых соглашений ОПЕК+», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что прогноз по роста стоимости нефти в 2022 году — до $45 за баррель. К тому моменту, по мнению главы ЦБ, восстановится мировой спрос и снизятся запасы.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Тогда министр энергетики России Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию, так как это «бумажный рынок».

Вслед за WTI в течение нескольких дней произошли ценовые колебания у нефти Brent. В частности, стоимость данной марки впервые с 11 декабря 1999 года опускалась ниже $16 за баррель. Позже удалось отыграть эти потери и по состоянию на 24 апреля (15:45) она торгуется по $21,75.

Новак объяснил, что такая волатильность на рынке связана, прежде всего, с заполненностью нефтехранилищ в мире, так спрос из-за коронавируса на нефть резко упал.

В Кремле заверили, что не стоит смотреть на значения нефти «по одному дню или неделе» и необходимо дождаться эффекта от заключенной сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.