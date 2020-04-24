Цена нефти Brent выросла на 5,02%

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%. Таковы данные торгов на 05:44 мск.

В это же время стоимость фьючерса нефти WTI растет на 6,91% и находится на отметке $17,64 за баррель.

22 апреля цена на нефть Brent впервые с 11 декабря 1999 года опустилась ниже $16 за баррель. Министр энергетики России Александр Новак объяснил высокую волатильность на рынке нефти заполненностью нефтехранилищ в мире.

Цена на американскую нефть WTI резко обвалилась в понедельник. Сначала ее стоимость достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила падение.

В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого стала отрицательной. В минимуме торгов стоимость майского фьючерса WTI составила минус $40,32 за баррель.