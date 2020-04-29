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В США собака заразилась коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer/dpa
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В американском штате Северная Каролина коронавирус диагностировали у собаки, сообщает New York Post.

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Отмечается, что в городе Чапел-Хилл заболел мопс по кличке Уинстон. Собаку отправили на обследование после того, как у ее хозяев обнаружили COVID-19.

По словам хозяйки Уинстона, мопс сначала начал кашлять, а потом у него пропал аппетит.

Ученые отметили, что это первый случай заражения собаки коронавирусом в США.

20 апреля в Россельхознадзоре сообщили, что риск заражения коронавирусом кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует. При этом оснований полагать, что домашние животные могут заражать хозяев, нет.

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