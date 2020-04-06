Тигрица в зоопарке Нью-Йорка заразилась COVID-19

Живущая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс тигрица заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщило Общество сохранения диких животных (WCS).

«Надя, четырехлетняя малайская тигрица из зоопарка Бронкса, имеет положительный результат на COVID-19», — говорится в заявлении организации со ссылкой на результаты тестов Национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США.

В WCS отметили, что тигрицу заразил работник с бессимптомными признаками нового вируса, который за ней ухаживал. Руководство зоопарка приняло меры по предотвращению распространения инфекции для всего персонала и остальных животных.

Агентство Assosiated Press поясняет, что данный случай является первым известным заражением животного COVID-19 в США.

4 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметил, что в настоящий момент сведений о передаче инфекции от животных к человеку на данный момент нет, однако известно о случаях домашних питомцев инфицированными людьми при тесном контакте, передает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также заявил, что заразиться коронавирусной инфекцией от домашних животных нельзя. По его словам, данный факт подтвержден многочисленными исследованиями.