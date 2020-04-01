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В Госдуме опровергли возможность заразиться COVID-19 от домашних животных

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что заразиться коронавирусной инфекцией от домашних животных нельзя.

Он отметил, что данный факт подтвержден многочисленными исследованиями.

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«По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, нет фактов заражения кошек и собак COVID-19, так же как и подтверждения того, что домашние животные могут распространять этот вирус. Французское медико-санитарное агентство Anses также исключило возможность заражения человека вирусом от домашних животных. Эти данные подтверждаются и отечественными учеными», — написал Бурматов в Instagram в среду, 1 апреля.

Также он отметил, что россияне начали оставлять в ветеринарных клиниках и приютах домашних питомцев, которые якобы больны коронавирусом, либо просить усыпить их. Подобные действия Бурматов назвал глупым и подчеркнул, что коронавирусы кошек и собак не передаются человеку.

«Так что кошек и собак сейчас из приютов самое время, наоборот, разбирать: с ними никакая самоизоляция не страшна, они не дадут вам скучать на карантине, и можно совершенно спокойно гулять в их компании на улице», — подчеркнул он.

30 марта в Российской кинологической федерации дали советы владельцам собак, находящимся на самоизоляции. В первую очередь, считают эксперты, необходимо позаботиться о достаточном запасе корма для собаки. Также хозяевам нужно запастись достаточным количеством средств гигиены.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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