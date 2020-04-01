В мэрии Москвы назвали число лечащихся дома пациентов с коронавирусом

Около 550 больных коронавирусом проходят лечение на дому в Москве. Об этом в среду, 1 апреля, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Это пациенты, у которых болезнь проходит в легкой форме и госпитализировать их бессмысленно, рассказала Ракова. С 23 марта для таких людей организован специальный порядок лечения: их осматривает врач и принимает решение, можно ли им лечиться дома. При этом пациент подписывает согласие на то, что он не будет выходить на улицу до выздоровления, а его фото загружается в базу данных видеонаблюдения, передает агентство городских новостей «Москва». На связи с больными находятся врачи телемедицинского центра.

Пациенты, нарушающие обязательство, госпитализируются.

По решению московских властей, такой порядок лечения на дому продлен до 6 апреля, сообщила Ракова.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

Для борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.