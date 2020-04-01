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Минюсту поручено обеспечить дистанционную регистрацию браков

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Министерству юстиции поручено организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в органах записи актов гражданского состояния (загсах). Об этом в среду, 1 апреля, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

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По его словам, россияне в период приостановки работы загсов должны получить возможность регистрировать события. «Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается, люди женятся и детей рожают, у них должна быть возможность регистрировать эти события», — цитирует его «Интерфакс».

Накануне правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса. Ранее запланированные даты регистрации брака ведомство рекомендует перенести на более поздний срок. Если же перенести дату невозможно, то на регистрации в загсе должны присутствовать только молодожены без гостей и свидетелей.

Предполагается, что ограничение будет действовать минимум до 1 июня.

Ранее в среду общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России возросло до 2777, пациенты зарегистрированы в 75 регионах.

коронавирус

В этот же день Роспотребнадзор поручил всем россиянам соблюдать дистанцию — не менее 1 м друг от друга. Это нужно делать везде, кроме такси.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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