В России временно остановят торжественную регистрацию браков

Правительство России поручило Министерству юстиции и регионам временно приостановить торжественную регистрацию браков из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина во вторник, 31 марта.

«Обеспечить временное приостановление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния», — сказано в сообщении.

Также кабмин поручил обеспечить при возможности предоставление госуслуги по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

Ранее с инициативой временно прекратить регистрацию браков выступил Минюст.

Уже запланированные даты регистрации брака ведомство рекомендует перенести на более поздний срок. Если же перенести дату невозможно, то на регистрации в загсе должны присутствовать только молодожены без гостей и свидетелей.

Предполагается, что ограничительные меры будут действовать минимум до 1 июня.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 31 марта, достигло 2337. За последние сутки было выявлено 500 новых случаев.

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