Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом

СК начал проверку протоиерея Смирнова после высказывания о «бесплатных проститутках»

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России поверяет протоирея Дмитрия Смирнова после того, как он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом во вторник, 31 марта, рассказал «Известиям» источник в экстренных службах.

Отмечается, что проверка начата по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»).

Сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками», появилось в СМИ 16 февраля.

Позже замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывание протоиерея, сообщил, что священнослужитель не ставил перед собой цель оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке. По его словам, это скорее «упрек мужчинам, которые не берут на себя ответственность» и не регистрируют брак. РПЦ, как отметил Кипшидзе, сопереживает женщинам, которые стали жертвами безответственности мужчин, пользующихся их любовью и заботой, ничего не давая взамен.

На следующий день глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея.

По его словам, Смирнов нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбляющие женщин. «Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно».

Также он извинился перед многочисленными женщинами, почувствовавшими себя оскорбленными очередным высказыванием священника. Церковь относится уважительно к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе, о чем говорится и в «Основах социальной концепции РПЦ», напомнил митрополит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020