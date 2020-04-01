В Подмосковье скончался второй пациент с коронавирусом

В Подмосковье скончался второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, это мужчина в возрасте 59 лет.

Заболевшего госпитализировали с положительным тестом на COVID-19 и двусторонней пневмонией. Наряду с этим, мужчина имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России за сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество летальных исходов в стране выросло до 25. Число заболевших составило 2777, пациенты зарегистрированы в 75 регионах.

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