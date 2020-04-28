Кабмин Украины заблокировал назначение Саакашвили на пост вице-премьера

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook во вторник, 28 апреля.

По его словам, назначение политика «заблокировано и непонятно, состоится ли вообще». Во фракции «Слуга народа» в поддержку Саакашвили проголосовали «около 140–170» депутатов из 248. При этом для его назначения должны проголосовать 226 депутатов Рады, а значит нардепы «Слуги народа» должны отдать не менее 190–200 своих голосов, объяснил Бутусов.

По мнению журналиста, кандидатура Саакашвили не нашла поддержки из-за отсутствия публичного одобрения со стороны президента страны Владимира Зеленского.

«Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве. В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти, и политической и финансовой», — полагает журналист.

Ранее украинские СМИ указали, что назначение грузинского политика будет противоречить украинским законам — у Саакашвили на родине есть непогашенные судимости, одно уголовное дело всё еще находится в производстве. Назначать в правительство лицо с судимостью запрещает ст. 7 закона «О кабинете министров Украины».

Возможное назначение политика осудили и в Грузии. Так, премьер-министр страны Георгий Гахария пригрозил отзывом посла Украины в Тбилиси, однако в ответ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал грузинской стороне проблемы в случае отзыва дипломата и отметил, что кадровые решения являются суверенным правом Киева.

О поступившем предложении занять пост вице-премьера по реформам Саакашвили сообщил 22 апреля. По его словам, к нему обратился лично президент Владимир Зеленский. Через два дня грузинский политик принял предложение, ему было поручено вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили за ухудшение экономических показателей области и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.