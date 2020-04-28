Политолог назвал возможные причины продвижения Зеленским Саакашвили
Назначение экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины не решит проблем президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал украинский политолог Михаил Погребинский.
По мнению эксперта, назначение Саакашвили не поможет Зеленскому разрешить споры с Международным валютным фондом (МВФ).
Погребинский отметил, что Украина находится в тяжелой ситуации, и деятельность Саакашвили лишь усугубит ее. По мнению политолога, экс-президент Грузии — экспериментатор, который морочит голову, пишет «Федеральное агентство новостей».
В то же время изданию «Правда.ру» Погребинский рассказал, что Зеленского могли попросить из-за рубежа дать пост Саакашвили.
24 апреля Саакашвили принял предложение украинского президента Владимира Зеленского стать вице-премьером. Глава государства поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.