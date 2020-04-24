Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. Об этом политик заявил в ходе брифинга, показанного в пятницу, 24 апреля, телеканалом «Наш».

Как объяснил Саакашвили, глава государства поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями. По его словам, Киев нуждается в более четких переговорах и более приемлемых условиях сотрудничества.

Также он дал оценку экономической ситуации в стране, отмечает «Газета.ру». «Украина заходит в очень сильный экономический шторм, настоящее цунами, кризис», — сказал он. Необходимо найти «очень неординарные шаги», чтобы не просто спасти экономику страны, но и «вообще спасти государство», подчеркнул Саакашвили.

Преобразования, которые проводят Зеленский и его команда, надо ускорить, резюмировал он. В пятницу Саакашвили, как ожидается, выступит в парламенте Украины.

Накануне Саакашвили поделился планами действий в случае назначения на пост вице-премьера правительства Украины. По его словам, от всех олигархов необходимо «равноудаляться», а в приоритете должен быть украинский народ. В стране действует «феодальная олигархическая система» и это нужно изменить, добавил экс-президент Грузии.

22 апреля Саакашвили подтвердил, что получил предложение от президента занять место вице-премьера по реформам. Он назвал это большой честью и сообщил о планах представить Верховной раде «программу неотложных изменений».

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили, так как, по словам властей, он ухудшил экономические показатели области, и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.