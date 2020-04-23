Саакашвили рассказал о планах в случае назначения вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что если будет назначен на пост вице-премьера Украины сконцентрируется на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

«Работая в правительстве, я хотел бы сконцентрироваться на двух моментах: 1) переговоры с МВФ, 2) дерегуляция — очень важно, чтобы окреп малый и средний бизнес», — сказал Саакашвили в интервью изданию «Новое время», опубликованном в четверг, 23 апреля.

Также Саакашвили спросили о том, как он собирается взаимодействовать с олигархами. Политик ответил, что ото всех необходимо «равнодуаляться», а в приоритете должен быть украинский народ. Он подчеркнул, что в стране действует «феодальная олигархическая система» и это нужно изменить.

«Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики», — сказал он.

22 апреля Саакашвили подтвердил, что получил предложение от президента занять место вице-премьера по реформам. Он отметил, что для него это большая честь и сообщил о планах представить Верховной Раде «программу неотложных изменений», пишет «Газета.ру». В украинском парламенте Саакашвили ожидают в пятницу, 24 апреля.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Порошенко его уволил, заявив, что Саакашвили значительно ухудшил экономические показатели области, а менее чем через год лишил украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили удалось незаконно проникнуть на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.