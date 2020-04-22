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В Госдуме оценили возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отчасти может ослабить влияние олигарха Игоря Коломойского на президента Украины Владимира Зеленского, рассказал «Известиям» 22 апреля депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

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Ранее в этот день Михаил Саакашвили сообщил о поступившем ему от президента Украины Владимира Зеленского предложении занять пост вице-премьера по реформам.

«Саакашвили вполне может стать определенным противовесом людям Коломойского, таким как (глава МВД Украины Арсен. — Ред.) Аваков. А это, в свою очередь, может привести к дистанцированию Зеленского от влияния его спонсора в период избрания», — сказал Козенко.

При этом он отметил, что за кандидатурой Саакашвили стоят Соединенные Штаты, а его возможное назначение не будет способствовать улучшению политического климата с Россией.

Ранее 22 апреля опрошенные «Известиями» политологи оценили шансы Михаила Саакашвили на получение поста вице-премьера Украины.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Порошенко его уволил, заявив, что Саакашвили значительно ухудшил экономические показатели области, а менее чем через год лишил украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили удалось незаконно проникнуть на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.

Ранее в июле 2019 года Саакашвили заявлял, что во времена СССР на Украине жилось лучше, а в феврале 2020-го предсказал распад Украины на несколько государств из-за сепаратизма.

Комментируя пандемию коронавируса, Саакашвили отмечал, что Украина к грядущему из-за вспышки инфекции экономическому кризису не готова. По его словам, последние 30 лет у страны «халява была», но теперь этот период закончился и в преддверии «настоящего цунами» «у государства нет ресурсов».

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