Политологи оценили шансы Саакшвили на пост вице-премьера Украины

Бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вполне может получить пост вице-премьера Украины, рассказал «Известиям» 22 апреля директор миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Ранее в этот день Михаил Саакашвили сообщил о поступившем ему от президента Украины Владимира Зеленского предложении занять пост вице-премьера по реформам.

Поддержка Саакашвили западными странами повышает его шансы получить эту должность, полагает политолог.

«Наши западные партнеры зачастую занимаются в той или иной степени трудоустройством подобного рода политиков. Они являются на 100% ориентированными на Запад и контролируемыми. В необходимых ситуациях могут либо оказывать давление на политических фигур, которые находятся рядом с ними. Либо создавать зоны турбулентности, в чем, кстати, данный персонаж поднаторел в различных государствах и на различных должностях», — сказал Денисов.

По его мнению, прикладной пользы от Саакашвили на должности вице-премьера по реформам не будет.

«Традиционно за последние лет 10, за чтобы он ни брался, ничего путного из этого не выходило. Последняя его должность губернатора Одесской области лучший тому пример. До сих пор не могут вычистить коррупционные схемы, которые создавались при нем», — заключил эксперт.

В свою очередь, украинский политолог Михаил Погребинский сомневается, что бывший президент Грузии получит должность вице-премьера Украины.

«Я вполне допускаю, что кто-то об этом мог говорить, но я думаю, даже если у Зеленского возникала такая мысль, его отговорят», — сказал Погребинский.

Он предположил, что у президента Украины бытовое представление о том, что Саакашвили был опытным реформатором, при этом Зеленскому в настоящее время нужен авторитетный реформатор.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Порошенко его уволил, заявив, что Саакашвили значительно ухудшил экономические показатели области, а менее чем через год лишил украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили удалось незаконно проникнуть на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.

Ранее в июле 2019 года Саакашвили заявлял, что во времена СССР на Украине жилось лучше, а в феврале 2020-го предсказал распад Украины на несколько государств из-за сепаратизма.

Комментируя пандемию коронавируса, Саакашвили отмечал, что Украина к грядущему из-за вспышки инфекции экономическому кризису не готова. По его словам, последние 30 лет у страны «халява была», но теперь этот период закончился, и в преддверии «настоящего цунами» «у государства нет ресурсов».