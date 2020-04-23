Политолог рассказал о «судорожных попытках» Зеленского спасти рейтинг

Политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «112 Украина» объяснил решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

«Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. «Слуга народа» сыпется, постоянно нет большинства», — отметил Карасев.

Ранее Саакашвили подтвердил, что получил предложение от президента занять место вице-премьера по реформам. В украинском парламенте Саакашвили ожидают в пятницу, 24 апреля. В тот же день может состояться голосование по кандидатуре политика, пишет «Обозреватель» со ссылкой на главу фракции «Слуга народа» Евгению Кравчук.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Порошенко его уволил, заявив, что Саакашвили значительно ухудшил экономические показатели области, а менее чем через год лишил украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили удалось незаконно проникнуть на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.