Президенту Украины припомнили насмешки над Саакашвили

На фоне сообщений о возможном назначении бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-президентом по реформам, украинское издание strana.ua припомнило президенту Украины Владимиру Зеленскому его участие в выпуске «Квартала 95» трехлетней давности.

По сюжету прорыв Саакашвили через границу после того, как тому запретили въезд на Украину, был его постановкой, с купленной массовкой и журналистами. Тогда Зеленский назвал бывшего губернатора Одесской области «первым нерастаможенным человеком Украины на польских номерах», а также высмеял украинский язык Саакашвили.

В среду Саакашвили подтвердил, что получил предложение от президента занять место вице-премьера по реформам. В украинском парламенте Саакашвили ожидают в пятницу, 24 апреля.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016 года Порошенко его уволил, заявив, что Саакашвили значительно ухудшил экономические показатели области, а менее чем через год лишил украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили удалось незаконно проникнуть на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.