Прямой эфир

Сакашвили заявил об изучении грузинских реформ главой Офиса президента Украины

0
Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии, об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Блудный чин: чем Саакашвили займется в правительстве Украины
Политика считают угрозой Авакову и Зеленскому

Саакашвили отметил, что учился вместе с Ермаком и он его давний друг по институту. Руководитель Офиса президента не раз приезжал в Грузию, изучал опыт реформ.

«Он, кстати, взял человека, который сделал "батумское чудо", Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах – ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском», — приводит слова экс-президента Грузии «Интерфакс. Украина».

О поступившем предложении занять пост вице-премьера по реформам Саакашвили сообщил 22 апреля. По его словам, к нему обратился лично президент Владимир Зеленский. Через два дня грузинский политик принял предложение, ему было поручено вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми.

Возможное назначение Саакашвили уже осудили и в Грузии. Так, премьер-министр Георгий Гахария 24 апреля пригрозил отзывом посла Украины в Тбилиси, назвав утверждение кандидатуры политика категорически неприемлемым. Однако в ответ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал грузинской стороне проблемы в случае отзыва дипломата и отметил, что кадровые решения являются суверенным правом Киева.

Против назначения Саакашвили выступают и в Верховной раде. Так, многие члены фракции «Слуга народа» не готовы одобрить его кандидатуру на пост вице-премьера, а значит, голосование по данному вопросу может и вовсе быть сорвано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером
В раде предсказали скандал в случае работы Саакашвили в правительстве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020