Сакашвили заявил об изучении грузинских реформ главой Офиса президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии, об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Саакашвили отметил, что учился вместе с Ермаком и он его давний друг по институту. Руководитель Офиса президента не раз приезжал в Грузию, изучал опыт реформ.

«Он, кстати, взял человека, который сделал "батумское чудо", Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах – ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском», — приводит слова экс-президента Грузии «Интерфакс. Украина».

О поступившем предложении занять пост вице-премьера по реформам Саакашвили сообщил 22 апреля. По его словам, к нему обратился лично президент Владимир Зеленский. Через два дня грузинский политик принял предложение, ему было поручено вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми.

Возможное назначение Саакашвили уже осудили и в Грузии. Так, премьер-министр Георгий Гахария 24 апреля пригрозил отзывом посла Украины в Тбилиси, назвав утверждение кандидатуры политика категорически неприемлемым. Однако в ответ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал грузинской стороне проблемы в случае отзыва дипломата и отметил, что кадровые решения являются суверенным правом Киева.

Против назначения Саакашвили выступают и в Верховной раде. Так, многие члены фракции «Слуга народа» не готовы одобрить его кандидатуру на пост вице-премьера, а значит, голосование по данному вопросу может и вовсе быть сорвано.