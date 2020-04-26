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На Украине заявили о незаконности назначения Саакашвили вице-премьером

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам станет нарушением закона из-за наличия у политика судимости. На это обратили внимание украинские СМИ.

В отношении Саакашвили в 2013 году в Грузии было возбуждено сразу несколько уголовных дел, по некоторым из них он заочно приговорен к заключению. Еще одно дело — о растрате — всё еще находится в производстве.

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В ст. 7 закона «О кабинете министров Украины» говорится, что «не может быть назначено на должность члена кабинета министров лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую».

При этом уточнения о судимости именно на территории Украины нет, отмечает издание «Цензор». Более того, вынесенные в Грузии судебные решения считаются действительными на Украине в соответствии с Европейской конвенцией о международном признании судебных решений по уголовным делам, а также договором с Тбилиси о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.

Возможное назначение Саакашвили уже осудили и в Грузии. Так, премьер-министр Георгий Гахария 24 апреля пригрозил отзывом посла Украины в Тбилиси, назвав утверждение кандидатуры политика категорически неприемлемым. Однако в ответ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал грузинской стороне проблемы в случае отзыва дипломата и отметил, что кадровые решения являются суверенным правом Киева.

Против назначения Саакашвили выступают и в Верховной раде. Так, многие члены фракции «Слуга народа» не готовы одобрить его кандидатуру на пост вице-премьера, а значит, голосование по данному вопросу может и вовсе быть сорвано, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на депутатов фракции.

О поступившем предложении занять пост вице-премьера по реформам Саакашвили сообщил 22 апреля. По его словам, к нему обратился лично президент Владимир Зеленский. Через два дня грузинский политик принял предложение, ему было поручено вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили за ухудшение экономических показателей области и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.

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