Блудный чин: чем Саакашвили займется в правительстве Украины

Михаил Саакашвили возвращается в украинскую политику. Президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. Сам блудный политик дал согласие, пообещал наладить взаимодействие с Международным валютным фондом, международными кредиторами Украины. «Известия» разбирались в том, кто пострадает от назначения бывшего президента Грузии и кому оно выгодно.

Вне себя от рады

О предложении войти в состав кабинета министров Украины Михаил Саакашвили сообщил 22 апреля. Cоответствующие переговоры с ним провел президент Владимир Зеленский. «У меня также была содержательная и полезная беседа с премьер-министром Денисом Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили вопросы, связанные с моей возможной работой в кабинете министров», — подчеркнул бывший губернатор Одесской области.

Факт переговоров подтвердили в администрации президента Украины. «Глава государства встретился с бывшим президентом Грузии и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ», — отметили в пресс-службе.

Поста вице-премьера по реформам в правительстве Украины пока нет, его учредят специально «под Саакашвили». Одобрить кандидатуру бывшего президента Грузии должны депутаты Верховной рады, необходимо 226 голосов народных избранников. Главный вопрос в этом смысле — позиция пропрезидентской фракции «Слуга народа».

саак Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции «Слуга народа», Киев, 24 апреля 2020 года Фото: РИА Новости

Некоторые парламентарии поддержали возвращение Саакашвили в украинскую политику. По результатам внутрифракционных дискуссий, одобрить решение готовы 170–180 депутатов.

Часть «слуг народа» выступает против. «В моей внутренней группе многие против. Я — в том числе. Считаю Саакашвили исторической личностью для Грузии, который реформировал эту страну. Но не понимаю, зачем ему должность в правительстве Украины. Я не приветствую политическую миграцию из страны в страну», — говорит депутат Андрей Качура.

24 апреля кандидат в вице-премьеры презентовал «слугам народа» свою программу. Он заявил, что готовит «неординарные шаги» для спасения украинской экономики.

На голосование кандидатуру Саакашвили вынесут 30 апреля. Недостающие голоса может добавить фракция «Голос», внефракционные депутаты. Если же голосов не хватит, то есть варианты назначения Саакашвили в обход рады. Политик может занять пост советника премьера или президента, для этого не нужно одобрение депутатов. Другой вариант — должность вице-премьера с приставкой и.о.

Борьба с бе-бе-бедностью

Официальная цель приглашения Саакашвили — реформы и борьба с бедностью. Действительно, положение Украины не слишком оптимистичное. Экономику душит внешний долг. Только в 2020 году стране необходимо выплатить международным кредиторам $15,4 млрд, 37% доходов бюджета. Из-за карантина сокращаются поступления валюты от украинских гастарбайтеров. В марте бюджет недополучил 35% доходов.

Есть, однако, большие сомнения, что Саакашвили исправит ситуацию. В 2015–2016 годах он возглавлял администрацию Одесской области, но выдающихся результатов не добился. Постоянно ругался с городскими властями Одессы, регион скатился на последнее место по социальной помощи гражданам, несколько представителей команды Саакашвили были замешаны в коррупционных скандалах. Сам политик объяснял неудачу противодействием тогдашнего президента Петра Порошенко.

саак Петр Порошенко и Михаил Саакашвили, назначенный губернатором Одесской области, на церемонии представления губернатора в Одесской областной администрации, 30 мая 2015 года Фото: ТАСС/Николай Лазаренко

Кроме того, у Саакашвили отсутствуют рычаги для проведения реформ. Нет лояльного большинства в раде, нет команды. К соратникам политик относит бывшего министра экономики Тимофея Милованова, помощницу Юлию Марушевскую. Для успешных преобразований этого явно недостаточно.

По другой версии, Зеленский пригласил Саакашвили для переговоров с международными кредиторами . Украина пытается получить новый транш от Международного валютного фонда, чтобы избежать дефолта. МВФ согласен, но выдвигает всё новые и новые условия. А объем возможного кредита постоянно сокращается. Зеленский в марте говорил о $8 млрд, министерство финансов Украины теперь ведет речь лишь о $3,5 млрд.

«В команде Зеленского нет тех, кому глава государства доверяет. Саакашвили же как будто обладает достаточным опытом, вроде бы не принадлежит к тем или иным кланам. Пользуется минимальным авторитетом в глазах международных кредиторов. Думаю, президент надеется, что тот сможет договориться с МВФ», — говорит «Известиям» политолог Вадим Карасев.

саак Акция протеста «За большую политическую реформу» у Верховной рады Украины, Киев, 19 октября 2017 года Фото: TASS/ZUMA

По третьей версии, возвращение Саакашвили связано с тем, что Зеленский опасается усиления министра внутренних дел Арсена Авакова. Глава МВД давно выходит за пределы своих полномочий. Высказывается о «деоккупации» Донбасса, предлагает антикризисные экономические меры. В связи с карантином его положение укрепилось еще больше. Подчиненные Авакова контролируют перемещение, проверяют документы граждан, могут принудительно госпитализировать прохожих.

Саакашвили давно враждует с Аваковым. В декабре 2015 года политики вступили в открытый конфликт — обвинили друг друга в коррупции, глава МВД бросил в оппонента стакан с водой. Пользователям соцсетей понравилось выражение «бе-бе-бе», которым Аваков передразнил манеру речи Саакашвили. Возможно, их конфликт вспыхнет с новой силой.

Против всех

Возможное назначение Саакашвили уже вызвало напряженность в отношениях Украины с Грузией. В кавказской республике политику предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, он объявлен в розыск. «Конечно же, Грузия отреагирует на подобный шаг... Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, отзовем посла как минимум для консультаций», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Ухудшатся и без того сложные отношения Украины с Россией. Назначение в правительство Украины человека, ответственного за разжигание войны в Южной Осетии, усугубит отстраненность Москвы и Киева. Затруднятся переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе.

саак Михаил Саакашвили на границе с Южной Осетией, 10 августа 2008 года Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Эксперты прогнозируют негативные последствия и для внутриукраинской политики. «Саакашвили — некомандный игрок. Он ориентирован на удовлетворение личных амбиций. К этому располагает и его должность. Вице-премьер по реформам — непонятный пост с расплывчатой зоной ответственности. Видимо, политик будет пытаться стать главной звездой, разрушит баланс в кабинете министров. В итоге президенту придется снова перезагружать правительство », — говорит «Известиям» украинский политолог Алексей Якубин.