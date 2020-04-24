Грузия вызовет украинского посла в случае назначения Саакашвили вице-премьером

Власти Грузии вызовут посла Украины в Тбилиси в случае, если украинские власти назначат Михаила Саакашвили вице-премьером страны. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

«Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо <…> Конечно же Грузия отреагирует на подобный шаг <…> мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Гахария подчеркнул, что назначение бывшего президента Грузии вице-премьером Украины является категорически неприемлемым.

Ранее в этот день Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины. Глава государства поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями. По его словам, Киев нуждается в более четких переговорах и более приемлемых условиях сотрудничества.

Накануне Саакашвили поделился планами действий в случае назначения на пост вице-премьера правительства Украины. По его словам, от всех олигархов необходимо «равноудаляться», а в приоритете должен быть украинский народ. В стране действует «феодальная олигархическая система» и это нужно изменить, добавил экс-президент Грузии.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили, так как, по словам властей, он ухудшил экономические показатели области, и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.